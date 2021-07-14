Челябинская экоактивистка обвинила Роспотребнадзор в отказе от борьбы с загрязнителями

Жительница Челябинска подала в суд на федеральные ведомства из-за его бездействия в части снижения выбросов вредных веществ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Челябинска Наталья Шипицина подала в суд на местных чиновников Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Она считает, что ведомства не предпринимают адекватных мер по принуждению предприятий к снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, тогда как их концентрации за последние годы выросли. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В административном исковом заявлении сказано, что, по данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за май этого года, среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе превысила ПДК в 2,8 раза, максимальная разовая концентрация фторида водорода составила 3 ПДК, а взвешенных веществ – 1,8 ПДК.

Ранее – в феврале 2021 года – содержание наибольшего количества загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Челябинска превысило гигиенические нормативы: среднемесячные концентрации формальдегида составили 2,4 ПДК, а фторида водорода – 1,2 ПДК.

«Наталья Шипицина обращалась в ведомства с вопросами, какие меры они принимают для обеспечения сокращения концентраций вредных выбросов. Из ответа Роспотребнадзора стало ясно, что ведомство адекватных мер по понуждению загрязнителей к сокращению вредных выбросов в атмосферный воздух не предпринимало», – рассказал г-н Чиков.

В частности, в Роспотребнадзоре сообщили, что с 2018 по 2020 год ведомство вынесло 13 предупреждений, 130 штрафов и 95 предписаний и передало в суд 15 дел. В свою очередь, в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора рассказали, что в конце 2018 года был утвержден Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ и заключены четырехсторонние соглашения с 15 промышленными предприятиями.

«Административный истец утверждает, что непринятие Роспотребнадзором и Росприроднадзором мер по принуждению загрязнителей к снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух нарушает ее право на благоприятную окружающую среду», – сказано в иске.

Наталья Шипицина просит Советский районный суд Челябинска признать незаконным бездействие Роспотребнадзора и Росприроднадзора и обязать исправить допущенные нарушения.

Представлять интересы Шипициной в суде будет адвокат «Агоры» Андрей Лепехин.

Суд зарегистрировал иск, подготовка дела – так называемое собеседование – назначено на 5 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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