Прокуратура закончила проверку по факту падения малыша в колодец

Прокуратура отчиталась о проверке по факту падения малыша в колодец.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в сквере у Южно-Уральского государственного университета конце мая.

Трехлетний ребенок гулял вместе с отцом и наступил на канализационный люк, который не заметил в траве. Незакрепленная крышка коллектора перевернулась, и мальчик упал в колодец. К счастью, высота была небольшой, а внутри сухо. Отец с помощью прохожих вытащил ребенка. Серьезных повреждений малыш не получил.

Родители ребенка обратились в прокуратуру.

«В ходе проведенной выездной проверки установлено, что указанный колодец эксплуатируется администрацией Центрального района для подачи воды к фонтану, расположенному в сквере. Люк колодца неплотно прилегает к опорным поверхностям, – сообщили в ведомстве. – В связи с непринятием администрацией района надлежащих своевременных мер по обеспечению безопасности, главе района прокурором внесено представление».

После этого колодец засыпали, а люк заварили.

Челябинск, Павел Зварзин

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