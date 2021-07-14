Пьяные южноуральцы закидали полицейских камнями

В отношении жительницы Чебаркульского района возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в Чебаркульском районе.

Инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ 2114, которым управляла явно нетрезвая 30-летняя женщина. При этом от прохождения освидетельствования на состояние опьянения автоледи отказалась. Бывшие в салоне мать водителя и двое мужчин моральной поддержкой не ограничились: нецензурно выражаясь, они вслед за автоледи начали бить полицейских и кидаться в них камнями. В дальнейшем все были задержаны.

В отношении женщины-водителя возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Также она привлечена к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, следователями отдела СКР по Чебаркулю решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении остальных участников инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.07.21

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