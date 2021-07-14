В Челябинске будут судить трех свердловчан, укравших с банковских карт 656 тысяч рублей

В суд направили уголовное дело о хищении денег с банковских карт челябинцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Свердловской области. Они обвиняются в краже, совершенной организованной группой.

По версии следствия уральцы получили от неизвестного необходимые сведения о банковских картах своих жертв: номер карты, фамилия и имя владельца, код безопасности. Впоследствии они заказывали на интернет-ресурсах различные товары (одежду, обувь и т.д.) и услуги (подписка на онлайн-телевидение и онлайн-кинотеатр, авиабилеты, проживание в гостиницах), оплачивая это со счетов, прикрепленных к картам, данные которых у них были.

С марта по июль 2020 года свердловчане сумели воспользоваться счетами 38 жителей различных регионов России. Сумма ущерба превысила 656 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Курчатовский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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