Циркуль, елка, шестеренка: новые трамваи и автобусы собираются разрисовать «символами Челябинска»

Новые трамваи и автобусы, которые планируют купить для Челябинска, разрисуют верблюдами и шестеренками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональный миндортранс представил новый дизайн общественного транспорта: зеленый и бежевый цвета. На зеленое поле будут наноситься мелкие повторяющиеся элементы.

«Паттерн состоит из повторяющихся элементов, которые обозначают символы, характеризующие город Челябинск, его историю и современность, пояснили в ведомстве:

1. верблюд как отражение истории о Великом Шелковом пути в геральдике Челябинска;

2. колос пшеницы как отражение плодородной земли и пищевой промышленности региона;

3. циркуль как символ инженерной школы, сложившейся в городе;

4. шестеренка как символа инженерной мысли и машиностроения региона;

5. атом как отражение атомной науки в городе и регионе;

6. летящий метеорит, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность;

7. открытая книга как символа знаний и образования.

Новый паттерн будет нанесен на борта 30 новых трамвайных вагонов, а также будет использоваться для новых челябинских автобусов, закупаемых по программе «Чистый воздух».

Некоторые челябинцы уже раскритиковали раскраску еще не купленного транспорта: «А мне на автобусах нравится ливрея «Южный Урал» с ящерицами и узорами... Надпись «Южный Урал» хотя бы останется?» «А можно не раскрашивать новые трамваи, а оставить их в том виде, как поступили? Заодно и бюджету денег можно сэкономить, и хоть полюбуемся на транспорт не в колхозном стиле?» «Пришли красивые, лаконичные бело-зеленые вагоны. Но на них почему-то нужно нанести рисунок, так называемый паттерн. А добавятся ещё таблички с номером маршрута, потом рекламу налепят... В итоге будет из серии «Хотели как лучше, а получилось как всегда», – пишут горожане в соцсетях.

Другие предлагают увеличить число символов: «Можно ли добавить в паттерн растительности – сосну, например, как символ прекрасной природы Урала, в частности – уникального бора соснового?»

«Паттерн создаст уникальный современный вид транспорта. Он наносится в виде прозрачной наклейки, поэтому не отяготит вид транспортного средства. И может быть заменен, обновлен или убран со временем», – пояснили в миндортрансе.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 14.07.21

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