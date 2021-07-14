ТЭО для челябинского метротрама подготовит компания правительства Москвы

Власти Челябинской области определились с фирмой, которая подготовит технико-экономическое обоснование строительства в областном центре линий метротрамвая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», технико-экономическим обоснованием проекта строительства в Челябинске метротрама займется Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3».

Фирма оказалась единственным участником конкурентных переговоров, проведенных хозяйственном партнерством «Конгресс-холл». Об этом сообщили представители партнерства.

Специалистам «Моспроекта-3» в течение 6 месяцев после подписания контракта предстоит изучить материалы о пассажиропотоках и активности движения транспорта, социально-экономическом развитии Челябинской агломерации. По итогам исследований подрядчик должен будет представить не менее двух вариантов трассы прохождения линий с учетом максимально возможного использования уже построенных сооружений и провести их технико-экономическое сравнение. Материалы и результаты будут включены в состав обоснования инвестиций.

АО «Моспроект-3» принадлежит правительству Москвы и занимается проектированием жилых комплексов и административных зданий, линий метро и направлений многополосной скоростной магистрали.

Интересно, что еще полторы недели назад пресс-служба губернатора Челябинской области, как бы заочно дискутируя с экспертом по городскому развитию Яковом Гуревичем, усомнившимся в экономической оправданности проекта метротрама, приводила слова генерального директора ГК «Москпроект-3» Анны Меркуловой в качестве противоположного экспертного мнения.

Топ-менеджер московской компании, выступая в рамках «Московского урбанистического форума-2021», заявила тогда: «Это очень современное решение. Я считаю, что это решение мирового уровня. Поручение, которое дал президент руководству Челябинской области, и регион, и наша отрасль полностью готовы реализовать на высочайшем уровне, соответствующем современным мировым стандартам».

Это заявление г-жа Меркулова сделала 4 июля. А на следующий день ХК «Конгресс-холл» начал прием заявок на участие в конкурентных переговорах. Кстати, по мнению контролирующих органов, это менее прозрачная процедура, чем конкурс или аукцион, и наладить контроль за ее проведением гораздо сложнее. Кроме того, при непосредственном контакте между заказчиком и участником закупки во время конкурентных переговоров увеличиваются коррупционные риски и вероятность конфликта интересов.

Теперь же выяснилось, что «Моспроект-3» стал единственным участником процедуры. Наводят на размышления и слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сказанные сразу после заявления президента России Владимира Путина, сказавшего в ходе «прямой линии», что деньги на метротрам в Челябинске есть. Напомним, тогда челябинский чиновник обронил, что некие московские специалисты уже проводят в городе изыскания.

Таким образом, «экспертное мнение» Анны Меркуловой оказалось лишь высказыванием заинтересованной в запуске проекта стороны. Заинтересованной тем более, что объем заказов компании существенно просел в последнее время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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