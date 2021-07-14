Полиция задержала магнитогорца, продававшего мигрантам ковид-справки

В Магнитогорске сотрудники полиции пресекли продажу фиктивных документов, связанных с проведением обследования на инфекцию COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Магнитогорске сотрудники ОЭБ и ПК городского управления внутренних дел выявили факт предоставления фиктивной справки об отсутствии заболевания COVID-19.

Иностранные граждане, решив оформить разрешительные документы для нахождения на территории Российской Федерации, собирали пакеты документов, в том числе справки о прохождении исследования на COVID-19.

Для того, чтобы получить в короткие сроки медицинскую справку, они обратились к неизвестному. Мужчина не стал говорить иностранцам, что не имеет полномочий выдавать справки, оговорив лишь цену – 3 тысячи рублей. За эту сумму он отдал им фиктивную справку о прохождении исследования на COVID-19.

Подозреваемым оказался 42-летний житель Магнитогорска, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

В следственной части СУ УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Теперь магнитогорцу грозит до 6 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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