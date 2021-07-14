Семилетний магнитогорец проткнул руку ржавой железкой

В Магнитогорске заигравшемуся 7-летнему мальчику понадобилась помощь спасателей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во дворе одного из домов по Сиреневому проезду.
По информации пресс-центра поисково-спасательной службы Челябинской области, 7-летний мальчик играл у забора здания, когда в его предплечье вонзилась толстая металлическая проволока. Железка застряла в мягких тканях.
Прибывшие к месту ЧП медики обезболили конечность. После этого спасатели перекусили проволоку с помощью механических кусачек.
После этого мальчика передали медикам. В больнице из предплечья ребенка извлекли остатки прута.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 14.07.21
В Челябинске искали нарушителей масочного режима в пустых автобусах и ТРК (ФОТО). / Полиция задержала магнитогорца, продававшего мигрантам ковид-справки. / ТЭО для челябинского метротрама подготовит компания правительства Москвы. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube