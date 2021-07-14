Семилетний магнитогорец проткнул руку ржавой железкой

В Магнитогорске заигравшемуся 7-летнему мальчику понадобилась помощь спасателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во дворе одного из домов по Сиреневому проезду.

По информации пресс-центра поисково-спасательной службы Челябинской области, 7-летний мальчик играл у забора здания, когда в его предплечье вонзилась толстая металлическая проволока. Железка застряла в мягких тканях.

Прибывшие к месту ЧП медики обезболили конечность. После этого спасатели перекусили проволоку с помощью механических кусачек.

После этого мальчика передали медикам. В больнице из предплечья ребенка извлекли остатки прута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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