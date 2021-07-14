В центре Челябинска на две недели ограничили движение на оживленном перекрестке

Из-за аварии на сетях на две недели ограничили движение на оживленном перекрестке в центре Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, авария произошла на сетях теплоснабжения в Центральном районе города.
«В связи с аварийно-восстановительными работами, проводимыми АО «УСТЭК», ограничено движение до 27 июля на пересечении улиц Красной и Воровского в сторону площади Революции», – уточнили представители мэрии.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 14.07.21
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