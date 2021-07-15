15 июля ожидаются следующие события – Челябинск

15.07.2021, четверг

11:00 Челябинск – Уборка мусора и облагораживание территории стихийного пляжа на Изумрудном карьере. Принять участие могут все желающие. При себе необходимо иметь метлу, перчатки и мешки

12:00 Челябинск – Познавательный час «Планета динозавров»: знакомство с палеонтологией, конкурсы, загадки-головоломки и оригами динозавра (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)

14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Политическая конкурентность на современных выборах в России» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

14:30 Челябинск – Мастер-класс «Ползущая гусеница» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Час пазлов: «Кошки» (детская библиотека №13, ш. Металлургов, 53А)

Челябинск. Другие новости 15.07.21

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