На Южном Урале пенсионерка лишилась 1 миллиона 400 тысяч рублей, поверив мошенникам

В Челябинской области женщина отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на сей раз пострадала жительница Коркино.

Несмотря на многочисленные публикации СМИ и предупреждения полиции, жители Южного региона по-прежнему попадаются на удочку преступников. В этот раз доверчивость стоила пенсионерке 1 миллиона 400 тысяч рублей. При этом мошенникам оказалось достаточно чуть изменить привычную схему.

По словам 57-летней жительницы Коркинского района, ей позвонили с неизвестного номера. Звонивший мужчина представился сотрудником технического отдела банка. И сообщил о том, что с ее счета пытаются снять деньги мошенники. Женщина не поверила злоумышленнику и повесила трубку.

Тогда ей позвонили снова. Звонивший представился уже сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники, действительно, совершили атаку на ее банковский счет, но пока неудачную. Затем поинтересовался, сколько денег хранится у нее в банке. Женщина назвала цифру 1 миллион 400 тысяч рублей. После этого мужчина сказал, что ей необходимо пойти в банк и перевести деньги на якобы безопасную ячейку. Что она и сделала.

Сначала коркинка сняла со счета 1 миллион рублей. Остальные 400 тысяч рублей она получила в другом филиале банка. После этого доверчивая жительница Коркинского района уже в третьем отделении банка перевела все свои деньги на продиктованный злоумышленником номер счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших противоправные деяния.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают жителей Южного Урала не доверять незнакомцам и напоминают, что представители финансово-кредитных организаций не звонят по телефону и не предлагают отправить деньги на «безопасные ячейки». «Если к вам обращаются с подобным предложением, необходимо прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в кредитную организацию», – снова напоминают южноуральцам

Челябинск, Виктор Елисеев

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