Воду из уникального уральского озера признали опасной для человека

В Миассе закрыли городской пляж на озере Тургояк. Такое решение городские власти приняли на основании предписания, выданного Роспотребнадзором.

Как уже сообщал «Новый День», южноуральцы засыпали власти жалобами на сыпь после купания в водоеме. В министерство экологии Челябинской области заявили, что это аллергия на сине-зеленые водоросли, которые цветет в середине лета.

Однако, Роспотребнадзор, проверив качество воды в акватории популярных пляжей, обнаружил рядом с городским пляжем колиформные бактерии – один из видов кишечной палочки.

На пляже расставили таблички с предупреждением, что купаться запрещено.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 15.07.21

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