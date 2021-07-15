На Южном Урале зафиксирован новый антирекорд смертности от ковида

В Челябинской области за сутки выявлено 285 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 14 зараженных, все они умерли непосредственно от ковида. И это самый высокий суточный показатель за все время пандемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 69 тысяч 941 инфицированный. 3 тысячи 194 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 936).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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