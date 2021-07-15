В Магнитогорске заведующая детским садом присвоила почти миллион рублей

В Магнитогорске бывшая заведующая детским садом осуждена за присвоение свыше 960 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал 65-летнюю горожанку виновной в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В суде установлено, что женщина, занимая должность заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №116 Магнитогорска», с января 2014 по май 2019 года завышала выплаты работникам, а также заполняла вакантные должности в штате «мертвыми душами». Таким образом она похитила свыше 960 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

При назначении наказания суд учел положительные характеристики, наличие почетных грамот и звания «Ветеран труда», активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья и возраст горожанки.

Бывшую заведующую приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Исковые требования прокурора в интересах муниципального учреждения удовлетворены. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска сохранен арест, наложенный на имущество осужденной – жилой дом и земельный участок.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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