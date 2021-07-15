В Челябинской области водителей фур начнут штрафовать за нарушения, зафиксированные на АПВГК

Автоматические пункты весогабаритного контроля в Челябинской области переходят в штатный режим работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сегодня, 15 июля, ведомство заканчивает тестовую эксплуатацию автоматических пунктов весогабаритного контроля, размещенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения:

Обход Челябинска (Западный) км 14+050 – в районе поселка Томино;

Обход Челябинска (Западный) км 22+700 – в районе поселка Полетаево;

Миасс – Карабаш – Кыштым км 41+600 – на выезде из Карабаша;

Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды км 28+948 – на выезде из Чесмы;

Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск км 171+810 – на выезде из Верхнеуральска.

С 16 июля вся информация о нарушениях допустимых весогабаритных норм будет передаваться в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области для формирования административных дел по статье 12.21.1. КоАП РФ.

«Напомним, установка рамок весогабаритного контроля – мероприятие национального проекта «Безопасные качественные дороги». Правила перевозки грузов утверждены постановлением правительства РФ №2200 от 21 декабря 2021 года. Штрафы, взимаемые с нарушителей, будут поступать в дорожный фонд Челябинской области», – отметили в миндортрансе региона.

Информацию о наличии нарушений можно узнать в Личном кабинете перевозчика на сайте. Свои вопросы можно оставлять на сайте в разделе АИС «Весогабаритный мониторинг и контроль». Представители регионального министерства обещают ответить на них в течении трех дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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