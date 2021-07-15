В центре Челябинска ограничат движение на перекрестке

Из-за работ на сетях ограничат движение на перекрестке в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в пятницу, 16 июля, будут проведены аварийно-восстановительные работы на пересечении улицы Каслинской с проспекта Победы (правая полоса улицы Каслинской в сторону улицы Братьев Кашириных).

Напомним, в этом году осуществляется ремонт улицы Каслинской от улицы Братьев Кашириных до Новомеханической в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Нарушенное на перекрестке благоустройство затем будет восстановлено силами АО «УСТЭК», после чего подрядчик комитета дорожного хозяйства приступит к обустройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Власти обращают внимание водителей на ограничение движения на перекрестке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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