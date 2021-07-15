В уральском городе 12-летний школьник выпал из окна пятого этажа

В Челябинской области проводится проверка по факту получения травм ребенком при падении из окна.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 14 июля в больницу Чебаркуля доставили 12-летнего мальчика с травмами и переломом руки.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, ребенок, оставшись без внимания взрослых, оперся о москитную сетку и выпал из открытого окна квартиры, расположенной на 5 этаже жилого дома.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взято на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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