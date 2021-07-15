На Урале задержали очередного педофила

В Челябинской области задержали очередного педофила.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Карталах 43-летний мужчина увел 10-летнего мальчика в поле и изнасиловал.

Преступника быстро задержали. Насильник оказался неоднократно судим за убийство и разбой.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Обвиняемый заключен под стражу.

Карталы, Павел Зварзин

Карталы. Другие новости 15.07.21

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