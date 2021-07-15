Златоуст всколыхнула череда странных смертей младенцев

Жители Златоуста требуют расследовать случаи странных смертей младенцев в местной больнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в общественной организации «Гражданский патруль», сразу две молодые женщины обратились к общественникам после того, как их дети умерли еще в утробе, хотя накануне обе проходили плановый осмотр, и врачи заверяли, что все в порядке. Примечательно, что они наблюдались у одного врача и в одном и том же медучреждении Златоуста.

По словам одном из жительниц города, 28 июня она обращалась в женскую консультацию с жалобами на слабую двигательную активность ребенка, но ее жалобы не были восприняты всерьез, на кардиотокографию она отправлена не была. 2 июля женщине сделали кесарево сечение. Ребенок родился мертвым.

Другая рассказала, что ей делали кардиотокографию за все время беременности лишь один раз. Во время родов в городской больнице Златоуста врачи посчитали необходимым сделать ей УЗИ, однако аппарата так и не нашлось. Ребенок родился мертвым.

Как стало известно общественникам, еще минимум две женщины обратились в СКР с аналогичными жалобами. Обе они из благополучных и обеспеченных семей.

Городские активисты обратились в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту смерти младенцев внутриутробно и при родах в Златоусте в период с мая по июль 2021года, принять исчерпывающие меры реагирования, в том числе рассмотреть вопрос о возбуждении уголовных дел в связи смертями младенцев.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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