В Челябинске появится квартал по проекту студии Артемия Лебедева

Квартал по проекту студии Артемия Лебедева может появиться в центре Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории в границах улиц Труда, Российской, Маркса и Красноармейской, где планируется строительство квартала, запланированы на 19 августа. 28 июля начнется экспозиция проекта в Доме архитекторов.
Проект квартала, получивший название «1736», разработала студия Артемия Лебедева, побывавшего в Челябинске на прошлой неделе.
Согласно презентации, на месте бывшего рынка и прилегающих к нему участков должны разместиться технопарк, специализирующийся на IT-разработках, 32-этажное здание с квартирами и апартаментами, административное здание и частный центр, объединяющий детский сад и начальную школу. Общественные здания планируется соединить пешеходным переходом, а фасад комплекса предлагается сделать с элементами, отсылающими к русскому зодчеству.
При этом внутренний двор авторы проекта предлагают освободить от машин за счет строительства многоуровневых надземной и подземной автостоянки.
Впрочем, инициаторы строительства не исключают, что в изначальный проект будут внесены изменения.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 15.07.21
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