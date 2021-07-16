В Челябинске появится квартал по проекту студии Артемия Лебедева

Квартал по проекту студии Артемия Лебедева может появиться в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории в границах улиц Труда, Российской, Маркса и Красноармейской, где планируется строительство квартала, запланированы на 19 августа. 28 июля начнется экспозиция проекта в Доме архитекторов.

Проект квартала, получивший название «1736», разработала студия Артемия Лебедева, побывавшего в Челябинске на прошлой неделе.

Согласно презентации, на месте бывшего рынка и прилегающих к нему участков должны разместиться технопарк, специализирующийся на IT-разработках, 32-этажное здание с квартирами и апартаментами, административное здание и частный центр, объединяющий детский сад и начальную школу. Общественные здания планируется соединить пешеходным переходом, а фасад комплекса предлагается сделать с элементами, отсылающими к русскому зодчеству.

При этом внутренний двор авторы проекта предлагают освободить от машин за счет строительства многоуровневых надземной и подземной автостоянки.

Впрочем, инициаторы строительства не исключают, что в изначальный проект будут внесены изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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