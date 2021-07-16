Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 70 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 287 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 70 тысяч 228 инфицированных. 3 тысячи 204 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 946).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 16.07.21
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