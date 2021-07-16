Три сотни незаконных объектов: на мэрию Челябинска пожаловались в ФАС

Челябинское УФАС России рассматривает заявление на непринятие мер по демонтажу 275 незаконно размещенных нестационарных объектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, в заявлении говорится о незаконно размещенных на территории Челябинска торгово-остановочных комплексах, торговых павильонах, киосках и автостоянках.

По словам автора жалобы, эти объекты расположены муниципальных земельных участках и землях, государственная собственность на которые не разграничена. Причем они уже включены в Перечень выявленных и подлежащих демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов.

Как отмечает челябинец, по части объектов прошло уже более года с момента выявления их незаконного расположения.

«Гражданин полагает, что непринятие мер по демонтажу ответственными лицами нарушает антимонопольное законодательство, поскольку создает конкурентное преимущество предпринимателям в незаконно расположенных нестационарных объектах по сравнению с представителями бизнеса, осуществляющими деятельность в рамках законодательства», – отметили представители надзорного ведомства.

После изучения всех обстоятельств по изложенным фактам Челябинским УФАС России будет принято решение о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Проблема незаконно размещенных на городских землях объектов существует в Челябинске годами. Но под разными поводами власти стараются обходить ее стороной. Так, в одном из последних объяснений чиновники апеллировали к изменению порядка сноса, давшему возможность самим собственникам нестационарных объектов проводить демонтаж за свой счет.

Еще один аргумент касается непосредственно уличной торговли: якобы, из-за сноса незаконных ларьков люди теряют работу.

Но далеко не все с этим соглашаются .«Правда жизни заключается в том, что, если не разрешать ставить ларьки на газонах и тротуарах, они спокойно переедут в первые этажи. С доступом к цивилизованному туалету, законной электроэнергии и теплу. С фасадов исчезнут таблички «аренда», а налоги наконец-то начнут поступать в городской бюджет», – пишет telegram-канал «Челябинский урбанист».

Челябинск, Виктор Елисеев

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