Челябинка пострадала в ДТП с участием маршруток

В Челябинске столкнулись две маршрутки и легковушка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в четверг, 15 июля, на проспекте Победы.

В 17:20 на проспекте Победы, напротив дома №154, 40-летний водитель маршрутного ПАЗА врезался в металлическое ограждение, наехав попутно на бордюрный камень. После этого автобус столкнулся с ехавшим впереди автомобилем «Пежо Боксер», следовавшим по маршруту №86. Получив столь неприятное ускорение, микроавтобус «догнал» ехавшую перед ним машину «Киа».

В результате ДТП 33-летняя пассажирка автомобиля «Киа» получила телесные повреждения.

Всего 15 июля на территории Челябинска зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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