Южноуралец набросился на собутыльников с топором. Двое погибли

В Челябинской области мужчина подозревается в совершении убийства двух местных жителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении 43-летнего местного жителя.

По версии следствия, утром 15 июля в квартире одного из домов Южноуральска мужчина поссорился со своим знакомым, с которым распивал спиртное. Конфликт перерос в драку, во время которой южноуралец несколько раз ударил оппонента ножом и добил топором. Затем он решил расправиться с двумя женщинами, ставшими невольными свидетелями убийства. Им он нанес ножевые ранения и удары топором, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений одна из женщин скончалась, вторую медикам удалось спасти.

Мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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