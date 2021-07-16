Челябинца, убившего мать лопатой, отправили в колонию

В Челябинске огласили приговор горожанину, забившему мать до смерти.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал 57-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что в апреле нынешнего года, пьяный челябинец поругался со своей 87-летней матерью во дворе частного дома по улице Толбухина. В пылу ссоры горожанин свалил женщину на землю, ударив штыковой лопатой по голове, после чего начал избивать руками и ногами.

Пожилая челябинка скончалась от тупой травмы головы и грудной клетки.

Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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