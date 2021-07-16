Жители Миасса остались без вакцины от коронавируса

В Челябинской области продолжаются перебои с вакциной от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сей раз об отсутствии вакцины рассказали жители Миасса. По словам горожан, они не смогли поставить прививку в городской больнице №2.

В медицинском учреждении подтвердили отсутствие вакцины. «Во второй половине дня 14 июля вакцина закончилась, – цитирует представителей больницы «Миасский рабочий». – Вчера ее не было, сегодня ожидаем поступление новой партии».

Медики признают, что иногда перебои с вакциной случаются, но незначительные. Так, уже анонсировано продолжение вакцинации в торговых комплексах города в выходные.

Ранее о перебоях с вакциной от коронавируса заявляли жители Челябинска и Копейска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.21

«За последние, минимум, 10 лет ничего подобного не было»: цены на продукты продолжат расти. / Челябинца, убившего мать лопатой, отправили в колонию. / Южноуралец набросился на собутыльников с топором. Двое погибли. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»