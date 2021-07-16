Защитники челябинского бора требуют разобраться с исследованием с удобными для властей выводами

Южноуральские депутаты потребовали проверить обоснованность бюджетного финансирования исследования, поставившего под сомнение актуальность границ Челябинского городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обратиться к областным аудиторами депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова и член Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина решили после отказа от встречи с ними руководства Челябинского государственного университета.

Дело в том, что именно сотрудники ЧелГУ выполняли комплексное экологическое обследование памятника природа «Челябинский (городской) бор» в 2020 году и по его итогам составили соответствующий отчет. Этот документ представители Заксобрания пытались приобщить к делу по иску экоактивистов с требованием отмены постановления южноуральского парламента о пересмотре границ ООПТ «Челябинский городской бор».

Напомним, согласно решению ЗСЧО, из состава памятника природы исключается участок, предназначенные для строительства нового хирургического корпуса Челябинской детской областной клинической больницы. Челябинских экоактивистов такое развитие событий не устраивает: они настаивают на возможности строительства на других территориях, не относящихся к ООПТ. Тяжба длится уже больше года. Когда дело рассматривал апелляционный суд в Санкт-Петербурге, юристы южноуральского парламента представили отчет по итогам комплексного экологического обследования, в котором говорится, что восточная граница памятника природы уже не обладает ценными свойствами, характерными для ООПТ.

Этот вывод вполне устраивает областные власти, добивающиеся исключения из состава природной территории участка, расположенного именно на восточной границе. И их представители в суде, считают экоактивисты, будут пытаться и дальше апеллировать к исследованию как к экспертному мнению.

Однако при рассмотрении документа у части научного сообщества возникли серьезные вопросы к его качеству. Они отражены в возражении на составленный сотрудниками ЧелГУ отчет, написанном учеными-биологами, имена которых защитники бора разглашать не торопятся, так как те уже испытывали давление из-за своей позиции по городскому бору.

Авторы возражения обращают внимание на существенный объем заимствований из предыдущих отчетов по комплексному экологическому обследованию памятника природы. По мнению ученых, работа 2020 года состоит из них едва ли не на 70%. Впрочем, в этом ничего страшного вроде бы и нет, ведь речь идет об описательной части, а городской бор меняется не так быстро. Проблема в другом: повторяя описательную часть предыдущих исследований, подтверждавших границы ООПТ, авторы работы 2020 года делают вывод прямо противоположный и допускающий их изменение.

Причем вывод очень непоследовательный. «В материалах Отчета много говорится о разнообразии и богатстве живой природы данного природного памятника, и в подразделе 1.4 и в Заключении утверждается, что научные исследования, проводившиеся в 2020 году, подтвердили соответствие территории бора статусу памятника природы регионального значение (то есть всего бора). При этом в разделе 1.2 и том же Заключении утверждается, что восточная граница ПП уже не обладает ценными свойствами, характерными для ООПТ. Как же так – противоречие получается», – недоумевают авторы возражения. Отмечая попутно, что фактических обоснований вывода об утрате свойств ООПТ в исследовании нет.

С целью прояснить, как мог появиться документ со столь противоречивыми выводами – да еще и за бюджетные средства, – защитники бора и обратились к руководству ЧелГУ, предложив встретиться сегодня, 15 июля. Но встреча не состоялась. Депутатам в ректорате заявили, что не считают встречу целесообразной. Само же комплексное экологическое обследование назвали научно-исследовательской работой, «не имеющей отношения к экспертизе».

Теперь парламентарии готовят обращение в контрольно-счетную палату Челябинской области с просьбой дать оценку обоснованности финансирования министерством экологии региона научно-исследовательских работ. Проводившихся, к слову, бывшими коллегами главы ведомства: до своего назначения на пост министра Сергей Лихачев был деканом факультета экологии ЧелГУ.

Кроме того, возражение на отчет, а также сравнительный анализ трудов, использовавшихся, по мнению ученых при составлении отчета, будут направлены губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и спикеру южноуральского парламента Владимиру Мякушу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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