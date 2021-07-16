Южноуральских мусульман призывают остаться в Курбан-байрам дома

Региональное управление мусульман Челябинской и Курганской областей просит отпраздновать Курбан-байрам дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в этом году один из главных исламских праздников, Курбан-байрам, отмечается 20 июля.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей обратилось к верующим с просьбой отметить священный праздник из дома и присоединиться к трансляции проповеди дистанционно.

«В целях предупреждения распространения эпидемии РДУМ Челябинской и Курганской областей настоятельно призывает всех правоверных мусульман и прихожан к соблюдению ограничительных мер. Мы просим вас оставаться и молиться дома! Поберегите себя и своих близких!» – говорится в обращении главного муфтия УрФО, председателя РДУМ Челябинской и Курганской областей Рината Хаджи Хазрат Раева.

Трансляцию праздничного богослужения из Соборной мечети Челябинска будет вести телеканал ОТВ. Эфир начнется в 6 часов 20 июля. Прямую трансляцию все желающие смогут посмотреть на ОТВ, а также на сайте 1obl.tv и в группе «Вконтакте».

Также в целях безопасности праздничные проповеди в мечетях будут перенесены на ранее время (5:00-6:00). При этом в мечетях будет обеспечена социальная дистанция и масочный режим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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