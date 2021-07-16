Жители Миасса остались без горячей воды из-за спора мэрии и завода

В разборках властей Миасса и машиностроительного завода крайними оказались горожане.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Миасса, 15 июля представители ООО «НОВАТЭК-Челябинск» произведено отключение газа, поставляемого в 5 котельных МУП МГО «Городское хозяйство».

«В связи прекращением подачи газа МУП МГО «Городское хозяйство» вынуждено приостановить горячее водоснабжение в Южной части города Миасса на неопределенный срок», – заявили представители администрации на официальной странице мэрии в социальных сетях.

По словам чиновников, основная причина гигантской задолженности муниципального предприятия за поставку газа – «недобросовестное исполнение обязательств АО «Миасский машиностроительный завод» перед МУП МГО «Городское хозяйство» по оплате за передачу тепловой энергии». Так, в настоящее время в производстве арбитражного суда Челябинской области находится два дела по искам МУП МГО «Городское хозяйство» о взыскании задолженности с АО «Миасский машиностроительный завод» на общую сумму более 360 миллионов рублей.

В картотеке арбитражных дел, действительно, есть два иска муниципального предприятия к заводу. Только вот поданы они были 7 июля нынешнего года, когда перспектива отключения газоснабжения, по всей видимости, стала уже неотвратимой. Что мешало мэрии и ее организации озаботиться возвратом долга ранее, остается только гадать. Так или иначе, следующие заседания суда по этим заявлениям запланированы на 20 и 22 сентября.

При этом долги горожан за отопление и горячее водоснабжение в десять раз меньше задолженности ММЗ и составляют 36 миллионов рублей. И вряд ли среди должников – только жители южной части Миасса, которые теперь оказались без горячей воды – видимо, до начала отопительного сезона, когда газовики будут просто вынуждены возобновить подачу «голубого топлива» в долг.

Между тем, год назад прокуратура уже ставила вопрос о платежной дисциплине МУП МГО «Городское хозяйство», и по материалам проверки надзорного ведомства были возбуждены два уголовных дела. Тогда выяснилось, что, исправно получая плату от жителей Миасса, предприятие с начала 2020 года ни разу не заплатило поставщикам газа и электричества.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.21

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