В собрании депутатов Катав-Ивановского района вспыхнул очередной скандал

Депутаты обвинили спикера Катав-Ивановского райсовета в злоупотреблении полномочиями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа противников действующего председателя собрания депутатов Катав-Ивановского района Александра Васильева требует привлечь к дисциплинарной ответственности самого спикера и его заместителя Екатерину Куликову.

Высокопоставленных парламентариев обвиняют в срыве работы собрания из-за того, что те одновременно ушли в отпуск. «Собрание депутатов не может утвердить решение по исполнению наказов избирателей, поскольку два руководителя одновременно ушли в отпуск, притом, что у депутатского корпуса отпуск начинается в августе, – цитирует «Знак. Ком» Якова Чуксина, одного из «мятежников». – Но жители ведь могут и подождать. Куда важнее беззаботный отдых спикера. Мы будем поднимать вопрос принятия дисциплинарных мер к председателю и заму. Вот только заседание, вероятно, начнется не раньше сентября. Потому что после возвращения Васильев оказался в больнице с COVID-19».

При этом, как утверждает депутат, до аэропорта Уфы, откуда они улетели на отдых, Васильев с семьей ехали на служебной машине, возвращались – тоже, что можно расценить как злоупотребление полномочиями.

Александр Васильев, проходящий курс лечения в больнице, с коллегами категорически не согласен. Спикер заявляет, что заседания собрания депутатов проводится раз в три месяца, и когда он уходил в отпуск, никаких мероприятий не планировалось. До аэропорта Уфы же его, действительно, подвозил водитель на служебной машине. Но произошло это потому, что поездка в Уфу была рабочей, и отпуск у него начался только по окончании мероприятий в столице Башкирии.

Напомним, ранее та же группа парламентариев пыталась добиться отставки Васильева, обвинив его в том, что тот продолжает владеть бизнес-активом, что категорически запрещено руководителям представительных органов. Но южноуралец сумел доказать, что не в состоянии выполнить это требование антикоррупционного законодательства, так как суд наложил запрет на совершение любых регистрационных действий с его стороны до окончания бракоразводного процесса и раздела имущества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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