17-19 июля ожидаются следующие события – Челябинск

17.07.2021, суббота

11:00 Челябинск – «Зарядка с чемпионом»: зарядка со старшим тренером спортшколы «Держава» и Челябинской городской федерации ушу, наставником победителей и призеров всероссийских и международных соревнований Рустамом Мусиным, показательные выступления воспитанников спортшколы ушу «Держава», фото- и автограф-сессия со спортсменами, конкурсы и призы (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

12:00 Челябинск – Познавательная игровая программа «Кругосветка» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

16:00 Челябинск – Танцевальная программа «Для тех, кому за...» (ПКиО им. Ю.А. Гагарина, летний театр)

22:00 Челябинск – «Кино в парке»: демонстрация фильма «Бриллиантовая рука» (ПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр)

18.07.2021, воскресенье

12:00 Челябинск – Историческая реконструкция «Северная война» (Алое поле)

16:00 Челябинск – (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

16:00 Челябинск – Музыкальный вечер: джаз и танцевальная музыка (детский парк им. В.В. Терешковой, ул. Рождественского, 6)

19:00 Челябинск – Тренировка «Zumba» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

19.07.2021, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 16.07.21

Южноуральские чиновники «не заметили» пожар в резиденции губернатора. / В собрании депутатов Катав-Ивановского района вспыхнул очередной скандал. / Путин объявил о победе России над последствиями пандемии коронавируса. Читать дальше

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