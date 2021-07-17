В Челябинской области за сутки выявлен 291 случай коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлен 291 новый случай коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 70 тысяч 519 инфицированных. 3 тысячи 215 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 957).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.07.21

17-19 июля ожидаются следующие события – Челябинск. / Южноуральские чиновники «не заметили» пожар в резиденции губернатора. / В собрании депутатов Катав-Ивановского района вспыхнул очередной скандал. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»