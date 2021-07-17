Мошенники заставляют не только брать кредиты, но продавать квартиры

Несмотря на постоянные предупреждения СМИ и полиции, южноуральцы продолжают брать для мошенников кредиты, отдавать им все свои сбережения. И жилье в придачу.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, очередной жертвой стала 59-летняя жительница Чебаркуля. Несколько дней ей звонили, якобы, из банка, уверяя, что мошенники оформляют на ее имя кредиты. Чтобы аннулировать фиктивные заявки, женщине предложили самой заявиться на кредит в 500 тысяч рублей.

Она так и сделала, переведя полученную сумму мошенникам. Но те не успокоились и сообщились, что теперь на женщину пытаются оформить кредит под залог недвижимости. Чтобы аннулировать эту сделку, звонившие потребовали продать квартиру и перевести деньги по новым реквизитам. Жительница Чебаркуля, не сообщив родственникам, продала квартиру за 1,7 миллиона рублей и отправила деньги мошенникам.

Возбуждено уголовное дело. Однако практика показывает, что поймать таких преступников сложно.

«Должностные лица кредитных организаций никогда не обращаются к гражданам с просьбой перевести денежные средства на сторонние счета, – напоминают в полиции. – Прекратите разговор, если вас склоняют к оформлению кредита и немедленному переводу заемных средств по указанным вам реквизитам. Ни в коем случае не выполняйте никаких действий у банкоматов и платежных терминалов под диктовку неизвестных лиц».

Челябинск, Павел Зварзин

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