Мошенники заставляют не только брать кредиты, но продавать квартиры

Несмотря на постоянные предупреждения СМИ и полиции, южноуральцы продолжают брать для мошенников кредиты, отдавать им все свои сбережения. И жилье в придачу.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, очередной жертвой стала 59-летняя жительница Чебаркуля. Несколько дней ей звонили, якобы, из банка, уверяя, что мошенники оформляют на ее имя кредиты. Чтобы аннулировать фиктивные заявки, женщине предложили самой заявиться на кредит в 500 тысяч рублей.
Она так и сделала, переведя полученную сумму мошенникам. Но те не успокоились и сообщились, что теперь на женщину пытаются оформить кредит под залог недвижимости. Чтобы аннулировать эту сделку, звонившие потребовали продать квартиру и перевести деньги по новым реквизитам. Жительница Чебаркуля, не сообщив родственникам, продала квартиру за 1,7 миллиона рублей и отправила деньги мошенникам.
Возбуждено уголовное дело. Однако практика показывает, что поймать таких преступников сложно.
«Должностные лица кредитных организаций никогда не обращаются к гражданам с просьбой перевести денежные средства на сторонние счета, – напоминают в полиции. – Прекратите разговор, если вас склоняют к оформлению кредита и немедленному переводу заемных средств по указанным вам реквизитам. Ни в коем случае не выполняйте никаких действий у банкоматов и платежных терминалов под диктовку неизвестных лиц».
Челябинск, Павел Зварзин
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