Оптовики Южного Урала споткнулись о растущую инфляцию

Объемы оптовой торговли в Челябинской области в мае снизились.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за январь-май 2021 года оборот розничной торговли в нашем регионе вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на +10,2%, составив 262,5 миллиарда рублей.

По сравнению с маем 2020 года объемы розницы в сопоставимых ценах увеличились на 23,5%, с апрелем 2021-го – на 2,5%.

В отличие от розницы, в оптовой торговле ситуация не столь однозначна. Так, по сравнению с январем-маем 2020 года, оборот в первые пять месяцев 2021-го вырос на 20,3% – до 533,1 миллиарда рублей. Если сравнивать с маем 2020-го, рост и вовсе составил 29,2%. Но по сравнению с апрелем 2021 года в мае оборот оптовых организаций снизился на 6,4%.

При этом цены на продовольственные товары увеличились на 6,5% в мае, на непродовольственные – на 6,17% (данные ЦБ России). В июне рост цен на продукты продолжился, составив 6,63% в годовом выражении, на непродовольственные товары – 6,19%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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