Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 71 тысячу

В Челябинской области за сутки выявлено 297 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 12зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 71 тысяча 110 зараженных. 3 тысячи 240 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 981).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.07.21

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