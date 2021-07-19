Южноуралец потратил 3 миллиона рублей приятеля с открытого в банке счета

Житель Копейска уговорил знакомого открыть банковский счет и потратил все его деньги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции Копейска поступило заявление от 49-летнего жителя Подмосковья о том, что у него похитили с банковского счета три миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД выяснили, что копейчанин убедил своего знакомого в одном из банков Копейска открыть накопительный вклад. Затем южноуралец открыл счет на третье лицо, «привязав» к нему 3 банковские карты. Одну из них он оформил на имя приятеля, отправив ее тому в Подмосковье.

Так как карта была оформлена на его имя, у мужчины не возникло никаких сомнений в порядочности знакомого из Копейска, и он перевел на счет более 3 миллионов рублей. Но спустя полгода, обратившись в банк за прибылью от процентов, мужчина узнал, что счет открыт на чужое имя.

Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего копейчанина. Оказалось, что в течение шести месяцев южноуралец перевел и ипотратил практически все деньги своего знакомого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В отношении копейчанина избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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