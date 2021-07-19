18-летнего южноуральца задержали за торговлю поддельными ковид-справками

В Челябинской области полицейские задержали продавца поддельных справок о прохождении ковидного медицинского тестирования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка совместно с коллегами из управления Росгвардии по подозрению в противоправной деятельности задержан 18-летний житель Троицка. В ходе осмотра автомобиля молодого человека стражи порядка обнаружили семь поддельных справок о прохождении ПЦР-тестов.

По предварительным данным, фальсифицированные документы сбывались гражданам Российской Федерации и выходцам из ближнего зарубежья для дальнейшего использования при пересечении границы РФ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление причастных к торговле справками.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.07.21

Гордума Челябинска разрешила установку бюста губернатора у памятника, который тот приказал снести. / Южноуралец потратил 3 миллиона рублей приятеля с открытого в банке счета. / Уральские политологи и политики о новом кураторе УрФО: «Как пятое колесо в телеге». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»