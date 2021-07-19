На Южном Урале воздух раскалится до 37 градусов жары

В Челябинской области ожидается 37-градусная жара.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, во вторник, 20 июля, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Температура воздуха ночью +11, +16 градусов по Цельсию, днем – 28-33 градуса выше нуля.

В среду сохранится переменная облачность, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +13, +18, днем +28, +33 градуса.

В четверг, 22 июля, синоптики также обещают кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью 15-20 градусов выше нуля, днем на севере области +27, +32 градуса, на юге – 32-37 градусов жары.

В Челябинске 20 июля ночью будет +13, +15 градусов, днем +20, +30.

21 июля ожидается +16, +18 градусов, днем возможны кратковременные дожди с грозами, воздух прогреется до 30-32 градусов выше нуля.

В четверг днем также возможны кратковременные дожди. Температура ночью +17, +19, днем – 30-32 жары.

Челябинск, Виктор Елисеев

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