В Челябинской области член избиркома стал фигурантом уголовного дела

В Миасса в отношении члена избирательной комиссии возбудили уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело возбудили в пятницу, 16 июля. Его фигурантом стал 42-летний житель Миасса – члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Причиной стало нарушение Правил дорожного движения. Как пишет NewsMiass, в сентябре 2019 года мужчина попался за рулем пьяным. Тогда суд лишил его права на управление транспортным средством на полтора года. Однако, это ничему не научило южноуральца.

1 июля нынешнего года автомобиль BMW, которым он управлял, остановили инспекторы ОГИБДД. Мужчина был явно нетрезв, но отказался пройти медицинское освидетельствование.

Так как ранее уралец уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Поэтому на сей раз в отношении водителя возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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