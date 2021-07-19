Фирмы, устроившие гонки на понижение на аукционе «дочки» «Транснефти», уличили в сговоре

Челябинские антимонопольщки выявили сговор на аукционе по поставке оборудования и материалов для АО «Транснефть нефтяные насосы».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антиконкурентное поведение установлено в действиях ООО «АОН», ООО «Вторметцентр» и ООО ПКФ «Аверс», участвовавших в торгах по поставке оборудования и материалов для АО «Транснефть нефтяные насосы» с начальной ценой контракта 77, 4 миллиона рублей.

Для получения желаемого результата – заключения контракта по максимальной цене одной из компаний – участники сговора использовали модель поведения «подстраховка».

Участники сговора подавали свои предложения о цене в незначительный промежуток времени друг от друга, ограничивая тем самым в этом остальных участников аукциона. При этом ООО «Вторметцентр» и ООО «АОН» подавали ценовые предложения с максимально возможным шагом, не преследуя цели заключения договора.

В итоге эти две компании в течение первой минуты аукциона обвалили цену контракта до 7,3 миллиона рублей. Однако в связи с непредставлением необходимых документов они были отклонены от дальнейшего участия. В результате контракт заключили с ООО ПФК «Аверс», предложившим минимально возможное снижение начальной цены контракта на 350 тысяч рублей.

«Таким образом, другие участники торгов за минуту были отстранены от участия в конкурентной борьбе за право заключения контракта с АО «Транснефть нефтяные насосы», – резюмировали антимонопольщики.

Также в ходе рассмотрения дела установлено, что заявки и ценовые предложения подавались компаниями с одного IP-адреса и посредством единой инфраструктуры.

ООО «АОН», ООО «Вторметцентр» и ООО ПКФ «Аверс» признаны нарушившими закона о защите конкуренции. В отношении нарушителей будут возбуждены дела об административных правонарушениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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