В Магнитогорске девочки-подростки отравились наркотиком

Троих подростков доставили в больницу Магнитогорска с передозировкой тяжелым лекарственным средством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочек 13, 14 и 15 лет доставили в больницу Магнитогорска в тяжелом состоянии в минувшие выходные.

По словам медиков, двух подростков привезли в медучреждение ночью в состоянии комы. Ближе к утру привезли еще одну девочку, находившуюся в состоянии сопора, предшествующем наступлению комы.

Все трое приняли таблетки, намереваясь достичь наркотической эйфории. Сильнодействующее лекарство назначается для лечения неврологических проблем – параличей, повышенного мышечного тонуса, последствий черепно-мозговой травмы. «Их причисляют к мощным и довольно опасным аптечным наркотикам, при нарушении дозировки они вызывают стойкую зависимость, – пишет «Верстов». – Использование препарата бесконтрольно приводит к передозировке и может закончиться летальным исходом для человека. Описания случаев тяжелого отравления детей и подростков этим препаратом регулярно появляются в средствах массовой информации начиная с 2018 года».

Как именно тяжелый препарат попал в руки девочек-подростков, выясняет полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.07.21

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