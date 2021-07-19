В Челябинской области чиновника районной администрации будут судить за покупку негодного жилья для сирот

В Челябинской области направили в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления районной администрации, обвиняемой в халатности при приобретении жилья, предназначенного для проживания детей-сирот.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления экономики администрации Нагайбаского района, обвиняемой в халатности.

По данным следствия, женщина в 2014-2017 годах согласовала покупку за бюджетные средства 8 жилых помещений, предназначенных для распределения нуждающимся из числа детей-сирот. Согласно экспертным заключениям, в приобретенных помещениях системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции не соответствуют нормативным требованиям, в связи с чем квартиры не пригодны для проживания.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Инициирован вопрос по расторжению в судебном порядке договоров по приобретению квартир.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.07.21

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