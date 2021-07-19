В ЮУрГУ состоялся выпуск слушателей Военного учебного центра

Торжественная церемония выпуска слушателей Военного учебного центра прошла на площади перед главным корпусом. Южно-Уральский государственный университет – единственный вуз региона, в котором есть Военный учебный центр. Он входит в число крупнейших в России и признан одним из лучших в стране.

В этом году ВУЦ окончили более 600 человек. Выпускников поздравил ректор университета Александр Шестаков. Он отметил, что Военный учебный центр ЮУрГУ – это место, где чтут традиции классического военного образования и вместе с тем смело внедряют инновации, соответствующие трендам времени.

«В течение длительного времени мы развивали проект и сейчас запускаем новую специальность, связанную с управлением беспилотными летательными аппаратами. Также мы постоянно обновляем нашу материально-техническую базу, которая является одной из лучших среди военных учебных центров страны, – рассказывает Александр Шестаков. – Мы даем качественное образование нашим студентам – и основное, и военное, что позволяет им быть успешными в любой выбранной сфере».

В этом году состоялся 75-летний выпуск. Поздравить выпускников прибыли представители военного комиссариата, Совета ветеранов. С приветственным словом к выпускникам обратились председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Челябинской области Анатолий Сурков и военком Челябинской области Андрей Максуров.

Фото пресс-центра ЮУрГУ

Сегодня Центр осуществляет подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса для танковых войск, войск связи, ракетных войск и артиллерии, службы защиты государственной тайны Вооруженных Сил России.

Длительность обучения офицеров составляет 2,5 года, сержантов – 2 года, рядовых – 1,5 года. Также студенты проходят подготовку в ходе 30-дневного учебного сбора на базе воинских частей, где они приводятся к Военной присяге и сдают квалификационный экзамен.

По окончании университета студенту, успешно завершившему обучение в Военном учебном центре, присваивается воинское звание «лейтенант», «сержант» или «рядовой» в зависимости от выбранной специальности, и он зачисляется в запас Вооруженных сил РФ без прохождения военной службы.

Выпускник, закончивший Военный учебный центр, может поступить на службу по контракту в Вооруженные силы РФ, ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру. Университет сотрудничает с органами военного управления, силовыми структурами в подборе кадров.

Новый набор на обучение в Военном учебном центре начнется осенью 2021 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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