Сотни домов в Копейске пострадали от сокрушительного града

Власти Копейска продолжают выяснять число пострадавших от обрушившегося на город града.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрию Копейска подано 558 заявлений на получение материальной помощи пострадавшим 3 июля от града. Об этом сообщили сегодня, 19 июля, на аппаратном совещании у главы города Андрея Фалейчика.

При этом обследование домов еще не закончено, отметил мэр Копейска.

Напомним, 3 июля на Челябинск и его пригороды обрушилась стихия. Во многих районах ливень сменился градом, при этом размер градин достигал размера перепелиного яйца и более. По словам копейчан, крыши в частных домах превратились в решето. Пострадали и автомобили.

В настоящее время администрация Копейска организовала выплату пострадавшим разовой материальной помощи в размере 5 тысяч рублей. «Выплата материальной помощи осуществляется жителям частного сектора на территории Копейского городского округа в том случае, если в результате града и ливня пострадал частный жилой дом и требует ремонта (для восстановления садовых домиков и транспортных средств материальная помощь не выплачивается)", – рассказали в пресс-службе мэрии.

Прием заявлений на матпомощь заканчивается 30 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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