На Урале чиновники прогнали добровольцев, приехавших помогать жителям пострадавшего от пожара поселка

Чиновники оказали обескураживающий прием волонтерам, прибывшим в поселок Джабык. Об этом рассказал руководитель благотворительного фонда «Теплый дом» Михаил Щапов в официальной группе организации в социальных сетях.

Как уже сообщал «Новый День», поселок Джабык (Карталинский район) наиболее пострадал в ходе природного пожара, начавшегося 8 июля. Потушить возгорание удалось лишь 12 июля. Огонь охватил 14 тысяч гектаров. Пожар уничтожил 72 здания, 1 человек погиб. В Джабыке сгорели 62 дома.

Многие южноуральцы откликнулись на призывы волонтерских организаций и понесли добровольцам одежду, продукты и другие необходимые погорельцам вещи. Но оказалось, что южноуральские чиновники не всех волонтеров считают «правильными».

«В школе (пункте сбора помощи) нас приняли очень хорошо, и мы сразу включились в работу, – рассказал Щапов. – Вместе оперативно разбирали «завалы» гуманитарной помощи, которая копилась не один день. Но много сделать нам не дал представитель генерального директора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области». Узнав, что мы приехали, нас просто выставили на улицу, сказав, что они не нуждаются в нашей помощи. Я также стал свидетелем, как он отказал людям, приехавшим издалека с помощью, отправив их обратно со словами: нам от вас ничего не надо».

Волонтеры были обескуражены подобным приемом, признается челябинец. «По отношению к нам они вообще вели себя грубо, нагло и провоцировали на скандал, включая свой телефон перед нами, думая, что мы поддадимся на их низкие провокации. Так как у нас оставалось немного времени, мы прошли по дворам поселка и лично передали привезенную помощь (воду, маски). Люди были благодарны, что мы им лично привезли помощь, так как им практически некогда ходить в школу, ведь нужно разбирать завалы сгоревших домов».

Это происходило 15 июля. На следующий день история получила продолжение. «На следующий день после нашего возвращения из поселка Джабык, 16 июля, в пятницу, чиновники лихорадочно начали звонить к нашим благотворителям, настоятельно требовать прекратить нам помогать, ссылаясь, что сами справятся», – пишет Михаил Щапов.

В Центре поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области какой-либо конфликт с «Теплым домом» отрицают. Представители фонда заявляют, что лишь попросили волонтеров не брать персональные данные жителей поселка и не фотографировать людей, после чего те уехали из пункта сбора гуманитарной помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.07.21

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