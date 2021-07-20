20 июля ожидаются следующие события – Челябинск

20.07.2021, вторник

11:00 Челябинск – Праздник «Добрый волшебник Александр Волков», посвященный 130-летию писателя (детская библиотека, №7, ул. Машиностроителей, 42)

11:00 Челябинск – «Мастерилка»: делаем панно из сухих трав, цветов и семян (детская библиотека, №8, ул. Смирных, 13А)

12:00 Челябинск – Шахматный турнир «Белая ладья» (детская библиотека, №11, Комсомольский пр., 53)

14:00 Челябинск – Встреча «Читаем детям. Читаем вслух» (библиотека №14, им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23В)

14:00 Челябинск – Занимательная мозаика. Час собирания пазлов (детская библиотека №12, ул. 40-летия Победы)

14:30 Челябинск – Уголки на шахматной доске (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Шахматная викторина (детская библиотека №13, ш. Металлургов, 53А)

Челябинск. Другие новости 19.07.21

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