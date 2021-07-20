Южноуральские чиновники выбросили на ветер больше полумиллиарда рублей

Государственные аудиторы нашли в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, ведомство проанализировало информацию о госзакупках, проведенных в первом полугодии 2021 года.

Согласно данным государственных аудиторов, в январе-июне текущего года общий объем госзакупок в регионе составил 52 миллиарда рублей (25 тысяч 61 извещений). Контрактов заключили на 42,5 миллиарда рублей.

При этом КСП выявила 356 нарушений законодательства. Нарушения выявлены в 126 контрактах на общую сумму 536,6 миллиона рублей.

Наиболее типичные нарушения: несоблюдение требований к содержанию документации о закупке, нарушение при обосновании и определении начальной максимальной цены, нарушение срока оплаты, принятие товаров, несоответствующих условиям контракта, отсутствие претензионной работы за ненадлежащее исполнение условий контракта, в том числе за нарушение срока поставки.

По итогам работы направлено 26 представлений руководителям бюджетных организаций с требованием устранить нарушения закона. Материалы десяти проверок передали в правоохранительные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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