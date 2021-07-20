В Магнитогорске неизвестный перерезал заправщику горло

В Челябинской области ограбили АЗС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе группы охранных предприятий «Право роста», неизвестный напал на АЗС в Магнитогорске на улице Кирова ночью 19 июля.

Как рассказала кассир заправочной станции, они вместе с заправщиком стояли на улице, когда к ним подошел мужчина, попросил сигарету и, не дожидаясь ответа, полоснул магнитогорцу по шее острым предметом. Женщина побежала внутрь, чтобы нажать тревожную кнопку. В это время нападавший вошел вслед за ней, забрал все деньги из кассы и скрылся в неизвестном направлении.

Прибыв по сигналу тревожной кнопки, экипаж ГБР увидел окровавленного мужчину. На место вызвали скорую помощь и начали оказывать первую помощь, вызвав на подмогу еще один экипаж. Раненого мужчину увезли в больницу. Нападавшего по горячим следам задержать не удалось. Дальше этим делом будет заниматься полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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