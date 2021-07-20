Выявляемость коронавируса в Челябинской области приблизилась к 300 в сутки

В Челябинской области за сутки выявлено 299 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 14 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 71 тысяча 409 зараженных. 3 тысяч 254 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 955).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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