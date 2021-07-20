В Челябинске задержали замминистра экологии региона

Замминистра экологии Челябинской области увезли на допрос СКР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Виталия Безрукова задержали утром вторника, 20 июля.

В пресс-службе областного правительства информацию подтвердили, заявив о готовности полностью оказать содействие расследованию, но уточнили, что официально задержанным чиновник пока не считается.

Безрукова подозревают в превышении полномочий.

Напомним, Виталий Безруков появился в министерстве после того, как ведомство возглавил нынешний министр экологии Сергей Лихачев. Сначала в качестве советника главы, затем – начальника управления экологического просвещения и документооборота. В 2020 году был назначен на должность заместителя министра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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